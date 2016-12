Mps è in agonia e i risparmiatori sono tra l'incudine (il burden sharing) e il martello (il bail in)

SIENA – Monte Paschi Siena è alla resa dei conti. Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi stasera alle 19,30 per approvare in extremis il decreto che autorizzerà lo Stato a intervenire per salvare la banca più antica del mondo. Dopo il fallimento dell'operazione di mercato alternative private non ce ne sono più e si deve procede a passo spedito verso l'intervento statale. Ma per i risparmiatori non sarà indolore.

Monte Paschi Siena alla resa dei conti

Monte Paschi Siena è in agonia e il salvataggio pubblico della banca più antica del mondo scatterà probabilmente tra oggi e domani. Nella giornata odierna è previsto il Cda dell'istituto senese, che dovrà fare il punto sull'esito dell'operazione di conversione dei bond subordinati in azioni conclusa ieri. I risultati saranno comunicati questa sera al termine del Cda, ma secondo la maggior parte degli analisti decreteranno inesorabilmente il fallimento della soluzione privata. E a questo punto alternative non ce ne saranno più: l'unica strada percorribile per evitare la morte cerebrale alla banca più antica del mondo sarà l'intervento dello Stato.

Verso l'intervento dello Stato

Il Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi già questa sera alle 19,30 per approvare in extremis il decreto che autorizzerà lo Stato a intervenire per salvare Mps. Il salva-risparmi prevede un (ulteriore) indebitamento di 20 miliardi di euro per fornire al sistema bancario italiano la liquidità necessaria per aiutare i suoi istituti più disastrati. In pole position, naturalmente, c'è il Monte Paschi Siena che potrebbe travolgere con un effetto domino le altre banche nazionali. Ma è necessario provvedere anche al salvataggio degli altri quattro istituti di credito in difficoltà: Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti.

Tra l'incudine (il burden sharing) e il martello (il bail in)

In ogni caso, il salvataggio pubblico del Monte Paschi Siena non sarà indolore per i risparmiatori. Infatti, nel caso in cui (come è probabile) lo Stato sia costretto a intervenire, lo scenario che si aprirebbe davanti agli occhi degli azionisti e degli obbligazionisti dell'istituto senese sarebbe quello del «burden sharing». Significa che gli obbligazionisti subordinati saranno costretti a convertire i loro bond in azioni il cui valore sarà notevolmente ridimensionato (forse portato a zero) e gli azionisti potrebbero perdere tutto. Si tratta comunque dello scenario migliore possibile. Perché, come spiega l'Ansa con un'interessante infografica, l'alternativa sarebbe il bail in (il salvataggio interno) e in tal caso a pagare il prezzo del dissesto finanziario dell'istituto sarebbero anche i detentori di obbligazioni senior e i clienti (ma solo i correntisti che hanno un capitale depositato in banca superiore ai 100mila euro). Una sola cosa è certa: dopo quanto accaduto l'anno scorso col salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti sarà un'impresa ardua per il governo Gentiloni far ingoiare un'altra pillola amara ai risparmiatori italiani.