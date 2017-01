Dl Banche, commissione d'inchiesta dal 31 gennaio. Focus su vigilanza

ROMA - La commissione d'inchiesta sulle banche dovrà «capire quali sono gli strumenti per rafforzare la vigilanza ed evitare che questi episodi possano ripetersi in futuro. Altri sono i compiti della magistratura. Noi dobbiamo occuparci di cosa non ha funzionato nel sistema». Così il presidente della commissione Finanze, Maurizio Maria Marino (Pd), nonché relatore dei 13 ddl che puntano a istituire la commissione d'inchiesta e il cui esame prenderà il via il 31 gennaio.

Istanze pressanti per la trasparenza

«Ci sono istanze pressanti per la trasparenza che vengono da Consob e istanze per la riservatezza che vengono da Bce e Banca d'Italia. Analizzare quel tipo di equilibrio si possa creare tra queste istanze, che possono sembrare antitetiche, sarà quello su cui ci possiamo concentrare», ha sottolineato.

Tempi stretti

La commissione Finanze del Senato ha calendarizzato l'avvio dei ddl che puntano a istituire una commissione d'inchiesta sulle banche a partire dal 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente della stessa commissione e relatore, Mauro Maria Marino (Pd) dopo un ufficio di presidenza. «Credo che i tempi dell'esame - ha detto Marino - saranno stretti». I ddl sul tavolo sono attualmente 13, sia di maggioranza che di opposizione, e si dovrebbe arrivare ad «un testo unico».