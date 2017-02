Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca verso una fusione rischiosa (con l'aiutino di Stato)

Viola: La probabilità dell'intervento dello Stato è elevata

Secondo l'ad, da poco più di due mesi alla guida di Bpvi, Popolare di Vicenza e Veneto Banca non hanno futuro «da sole». Durante un'intervista rilasciata a 'IlSole24Ore', Viola ha spiegato – confermando la notizia del Ft - che «da pochi giorni» è stato inviato alla Bce il business plan a supporto del progetto di fusione tra i due istituti. «Ora aspettiamo il confronto con la vigilanza bancaria europea, da cui emergerà il definitivo fabbisogno di capitale necessario al rilancio delle due banche», ha aggiunto l'amministratore delegato. «A quel punto - ha proseguito - valuteremo se sarà necessario l'intervento precauzionale dello Stato nel capitale di Popolare Vicenza e Veneto Banca».

Dal decreto salva banche alla garanzia statale

L' auspicio di Viola è che «la banca resti privata e che Atlante mantenga la posizione di azionista di maggioranza», ma ha subito aggiunto con fare sibillino che «la probabilità dell'ingresso dello Stato è elevata». Sia la Banca Popolare di Vicenza che Veneto Banca hanno bisogno urgentemente dell'iniezione di nuovo capitale per sopravvivere e il decreto salva banche appena approvato alla Camera prevede una garanzia pubblica ad hoc per le banche in crisi, oltre che un paracadute da 20 miliardi di euro per il sistema bancario italiano. E' facile immaginare, dunque, che la mano dello Stato possa tendersi verso le due banche venete al fine di mettere in sicurezza i due istituti di credito e coadiuvare la loro fusione.

Un matrimonio ad alto rischio

Ricordiamo, però, che il matrimonio tra Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca è tutt'altro che scontato e al suo destino è legata a doppio filo tutta l'economia finanziaria e reale della regione. Prima di giungere all'altare, peraltro, le due banche dovrebbero risolvere una lunga serie di problemi oltre a quello della ricapitalizzazione. E uno di quelli più gravi riguarda le sofferenze in pancia ai due istituti: insieme, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, contano 8,5 miliardi di prestiti non performanti (Npl). E non finisce qui. Entrambe hanno un income ratio (il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione) sopra il 90% (la media europea è intorno al 68%). In parole povere significa che hanno costi di gestione molto alti e che spendono più di quello che guadagnano.

Bpvi e Veneto Banca: due «pozzi senza fondo»

In gergo vengono definite per questo «stargate»: pozzi senza fondo. Per rientrare delle perdite le due banche dovranno ricorrere a una drastica riduzione del personale. Non a caso gli esuberi di Bpvi coinvolgeranno nel prossimo futuro circa un quarto dei suoi dipendenti totali. Evidentemente, risolvere tutti questi problemi strutturali non sarà affatto semplice e credere che basti la fusione per provare a nasconderli sotto il tappeto come polvere è solo un'illusione. Vale inoltre la pena ricordare che questa fantomatica fusione potrebbe dare luogo a moltissimi esuberi innescando conseguenze nefaste per l'economia del territorio. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha usato il termine «tragedia» in riferimento alla vicenda. E non a caso la Uilca è verosimilmente preoccupata per le conseguenze sulla forza lavoro delle due banche, perché queste insistono de facto sugli stessi territori, e ha dichiarato di essere «fermamente contraria alla fusione».