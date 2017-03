Ddl Povertà, arriva il reddito di inclusione per 400mila famiglie povere

ROMA - Via libera al reddito di inclusione. Così si chiamerà la misura di contrasto alla povertà che dovrà essere «unica a livello nazionale» e «condizionata» alla «prova dei mezzi». Sul tavolo ci sono 1 miliardo e 640 milioni di euro per il 2017 e 1,8 miliardi nel 2018. Lo strumento interesserà, secondo stime del governo, 400mila nuclei familiari pari a un milione e 77mila persone e dovrebbe poter garantire circa 500 euro al mese ad ogni famiglia coinvolta.

Arriva il reddito di inclusione

Priorità verrà data ai nuclei con minori, ma coinvolgerà anche i single. Il sostegno economico sarà legato a doppio filo con politiche attive per il lavoro: potrà accedere al reddito di inclusione, infatti, chi aderisce «a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa». L'esecutivo ha sei mesi di tempo per varare un decreto di attuazione della delega che definirà nel dettaglio i requisiti per l'accesso al reddito di inclusione, ma il ministro Giuliano Poletti ha assicurato che il dlgs arriverà molto prima.

Il REI sostituirà il SIA

Nel frattempo è in attesa della firma del ministro dell'Economia il decreto del ministero del Lavoro che amplia la platea del Sia, il sostegno per l'inclusione attiva. La misura, sperimentata nei principali Comuni d'Italia e poi estesa a tutta la Penisola, assegna una carta prepagata con 400 euro al mese e che prevede l'individuazione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Un percorso «ponte» in vista dell'entrata a regime del reddito di inclusione e che dovrebbe anticipare la possibilità attesa dal Rei (che sostituirà il Sia) di allargare il numero dei beneficiari al milione e 77mila persone (di cui 800mila minori) stimati dall'esecutivo e portare i 400 euro al mese previsti sinora dalla Sia a circa 480 euro.

I poveri assoluti sono 4,5 milioni

Le persone in povertà assoluta certificate dall'Istat sono 4,5 milioni. Sinora, con il Sia sono state accolte solo 65mila domande per un totale di 230mila persone. A questo punto bisognerà vedere come il passaggio al Rei (che dovrà essere strutturale e potrà contare su più risorse) si concretizzerà sul territorio e se riuscirà a dare i risultati annunciati dal governo. Con il Rei arriverà anche il riordino delle prestazioni di natura assistenziale, fatta eccezione per quelle rivolte agli anziani, al sostegno della genitorialità e alla disabilità. Ci sarà poi il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali con l'obiettivo di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Questi i principali criteri cui dovrà attenersi il governo nell'attuare la delega: