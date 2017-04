Corruzione, il 71% degli italiani la ritiene molto diffusa nel Belpaese

ROMA - La maggior parte degli italiani ritiene la corruzione ancora molto diffusa nel paese. Il 69% degli intervistati evidenzia che la crescita economica effettiva delle imprese che operano nei mercati globali è più lenta di quella prevista; dato che si conferma nei paesi emergenti con il 63% degli intervistati e con punte più elevate del 90% in Oman, 85% in Ucraina and 84% in Nigeria. In tale contesto non stupisce, quindi, che il 71% degli intervistati italiani ritiene la corruzione un fenomeno ancora molto diffuso nel proprio Paese, percentuale che scende al 51% a livello Emeia.

Lo studio EY Fraud Survey 2016

La Fraud Survey di EY "Istinto Umano o Automazione - Quale la miglior risposta nella lotta contro frodi e corruzione?" è stata realizzata mediante interviste a 4.100 dipendenti (da impiegati fino a top manager) di 41 paesi tra cui Europa, India, Africa e Medio Oriente ("Emeia"). Dallo studio condotto emerge che ancora i dirigenti di aziende non riescono a promuovere e diffondere una cultura etica nelle proprie imprese; il 77% degli amministratori o dei dirigenti ancora dichiara che per aiutare a salvaguardare un business, con uno su tre disposti a offrire tangenti per vincere gare o mantenere il proprio business.

La generazione Y si disinteressa dell'etica

L'indagine mostra, inoltre, che la «Generazione Y» (che comprende soggetti tra i 25 e i 34 anni di età), costituente il 32% degli intervistati, dimostra un atteggiamento più disinteressato nei confronti di un possibile comportamento non etico. Il 73% giustifica tale comportamento in quanto finalizzato a salvaguardare il business, rispetto al 49% degli intervistati di età tra i 45 e i 54 anni (Generazione X). Inoltre, il 68% degli intervistati, appartenenti alla Generazione Y, crede che i propri dirigenti potrebbero adottare comportamenti non etici al fine di salvaguardare il business.

La sfiducia aumenta anche tra colleghi

E il 25% di questa fascia di età sarebbe disposto a offrire tangenti in cambio di ottenere o consolidare affari. La Generazione Y mostra anche una sfiducia crescente nell'etica dei propri colleghi: il 49% di essi crede che i propri colleghi siano disposti ad agire in modo non etico per migliorare la propria crescita lavorativa e la propria carriera (di questa idea è il 40% di soggetti, che ricoprono tutte le fasce di età).