Def 2017, ok da Camera e Senato: le misure più importanti

ROMA - Via libera da Camera e Senato alle risoluzioni di maggioranza al Def che impegnano l'esecutivo su una serie di temi: dal taglio del cuneo fiscale e delle aliquote Irpef alla cancellazione delle clausole di salvaguardia, dalla riforma della giustizia alla contrattazione salariale di secondo livello. Salta, invece, in un testo due depositato al Senato il riferimento al fiscal compact.

LEGGI ANCHE Def 2017, cosa non ci convince e perché nessuno parla del Fiscal Compact

Via libera al Def 2017: i temi principali

Si conclude l'esame parlamentare del Documento di economia e finanza del governo Gentiloni, che contiene l'aggiornamento del quadro macroeconomico nazionale e la strategia di politica economica per il prossimo anno. Entro il 30 aprile il Documento dovrà essere trasmesso a Bruxelles. Montecitorio ha licenziato il Def con 284 sì, 150 no e 5 astenuti, mentre a palazzo Madama i sì sono stati 158, i contrari 99 e 2 astenuti. Questi i principali impegni chiesti dalla maggioranza al governo con le risoluzioni identiche dei due rami del Parlamento: