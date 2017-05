La Bce sorpassa la Fed: nuovo record di eccesso di liquidità in Ue

Il ministro dell'Economia è intervenuto durante l'evento in memoria di Tarantelli e ha sottolineato che per sconfiggere la crisi economica serve un approccio comune, perché la crescita da sola non basta più

Il lungo iter del ddl Concorrenza è stato caratterizzato dallo stop and go ma ora sta per essere approvato in via definitiva. Alcuni nodi restano irrisolti, ma ci sono molte novità in arrivo