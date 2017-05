Alitalia, i sindaci aspettano 92 milioni di euro di arretrati e protestano contro il prestito ponte

FIUMICINO – Il destino di Alitalia è ora nelle mani dei tre commissari: Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano Paleari. Gestiranno l'amministrazione straordinaria della compagnia e valuteranno se porre in atto azioni di responsabilità verso il precedente management dell'azienda. Entro 15 giorni verrà pubblicato il bando per i potenziali acquirenti di Alitalia e nel frattempo la continuità aziendale sarà garantita da un prestito-ponte di 600 milioni di euro. Un ulteriore esborso di denaro pubblico, che non trova tutti d'accordo.

L'ultima speranza di Alitalia

Due settimane per trovare un acquirente. E' questa la speranza di Alitalia. E quella dei tre commissari chiamati a gestirne l'amministrazione straordinaria. Ma non sarà facile. Innanzitutto perché al momento la compagnia aerea non è appetibile sul mercato. Vuoi per i disastrati conti economici, vuoi per il clima post referendum che si è venuto a creare in azienda. «Il referendum ha creato un po' di scompiglio. L'obiettivo è rilanciare Alitalia e in tre non ce la facciamo, dobbiamo essere tutti e dodicimila. Dobbiamo lavorare sul clima interno, creando un clima di fiducia», ha spiegato Luigi Gubitosi durante l'intervista a Rai Night Tabloid.

Altri 600 milioni di euro alla compagnia

Difficile, però, calmare gli animi di quegli stessi lavoratori che hanno perfino deciso di sabotare l'accordo raggiunto tra azienda e sindacati per dare un segnale forte di protesta. Anche perché il problema del personale «è stato rinviato, non eliminato. E la soluzione non sarà indolore», come ha precisato ancora il commissario di Alitalia. Nel frattempo, la continuità aziendale sarà assicurata dal prestito-ponte erogato dallo Stato pari a 600 milioni di euro, che dovrebbe servire a coprire le spese per i voli e i costi operativi dei prossimi sei mesi. Secondo Gubitosi «saranno sufficienti». Ma non tutti gradiscono questo ulteriore esborso di denaro dalle casse dello Stato, dopo i circa 8 miliardi di euro di soldi pubblici già dilapidati dalla compagnia aerea.

La protesta della Lega Nord contro il prestito ponte

Per questo, sabato 6 maggio, alle ore 10.30, prenderà il via al Terminal 1 di Malpensa (gate 19, piano partenze) la protesta contro il prestito ponte concesso dal governo ad Alitalia. A lanciare l'iniziativa dai suoi social è l'ex capogruppo della Lega Nord, Marco Reguzzoni. Ma la protesta è stata fatta propria anche da alcuni sindaci del territorio che sono ancora in attesa di incassare gli arretrati sulla tassa d'imbarco. «Quella di domani - spiega Reguzzoni - è una protesta che non ha colore politico, è un modo per dare voce a un territorio che è stato sacrificato sull'altare degli interessi politici di pochi». Per dar voce anche ai sindaci «che ancora attendono gli oltre 92 milioni di euro di arretrati della tassa d'imbarco» e a tutti i cittadini, imprenditori e lavoratori del sedime aeroportuale «che con l'abbandono di Malpensa da parte di Alitalia sono stati vittima di una scelta scellerata. Saremo lì - conclude Reguzzoni - per dire basta con gli aiuti di Stato a un'azienda che ha già ampiamente dimostrato di non essere capace di stare sul mercato».