Al G7 Padoan punta sulla web tax e annuncia: «Ci stiamo lavorando»

BARI – Non c'è crescita economica senza inclusione sociale. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, giungendo al Castello Normanno Svevo dove si stanno svolgendo i lavori del G7 finanziario. Il capoluogo pugliese ospiterà circa 400 autorità tra ministri delle Finanze, governatori delle banche centrali ed economisti e tra i temi in agenda ci sono anche quelli della crescita economica e delle disuguaglianze sociali.

Padoan al G7: Insieme possiamo risolvere i problemi

Cos'è il G7? «G sta per gruppo, significa che insieme si possono risolvere i problemi meglio che da soli». Così ha twittato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione del suo intervento al liceo Quinto Orazio Flacco di Bari alla vigilia dell'avvio dei lavori del G7 delle Finanze. Anche il Mef ieri aveva poi ripreso lo stesso concetto: «Ora vi spiego questa formula strana: G7finance. G sta per gruppo e siamo convinti che insieme troviamo soluzioni migliori».Oggi, invece, giungendo al Castello Normanno Svevo per l'inizio dei lavori, Padoan ha sottolineato che il tema della crescita e dell'inclusione sociale è centrale al G7 delle Finanze che si sta aprendo a Bari.

Senza inclusione non c'è crescita

«Perché senza inclusione non c'è crescita sostenibile", ha affermato il ministro dell'Economia. «La crescita inclusiva, fortemente promossa dalla presidenza italiana, oltre che al G7 è in cima all'agenda anche del G20», ha aggiunto il numero uno del Mef. Padoan ha quindi sottolineato che sulla tassazione «ci sono tante proposte e sono stati fatti molti progressi a livello internazionale». In particolare, proprio l'introduzione di una web tax, assieme al contrasto del terrorismo e allo sviluppo della cyber sicurezza, sono i temi proposti dalla presidenza Italiana per il G7 in corso a Bari.

Il governo Gentiloni punta sulla web tax

La tassazione delle digital company è una delle misure che il governo Gentiloni sta pensando di inserire negli emendamenti alla «manovrina». E il tema della web tax «sta prendendo corpo» anche al G7, nonostante le posizioni differenziate dei vari paesi. «Il G7 serve proprio a questo, a convergere e ci lavoreremo», ha dichiarato il ministro dell'Economia. Padoan ha quindi affrontato le novità che vengono da oltreoceano. Il piano di riduzione della tassazione sulle imprese approntato dall'amministrazione Trump negli Usa è «ambizioso», ha rilevato il numero uno del Mef. Ma Padoan si è detto non preoccupato dal piano Usa, sottolineando che in ogni caso l'Italia saprà valutare eventuali ricadute di queste misure ambiziose.