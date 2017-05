Offerte ADSL: le migliori proposte per maggio 2017

Il canone del tuo abbonamento ADSL è troppo elevato? La tua connessione internet è particolarmente lenta?

Allora potrebbe essere arrivato il momento di cambiare operatore telefonico e di sottoscrivere una delle numerose offerte ADSL presenti sul mercato della telefonia e confrontabili gratuitamente sui portali di comparazione online, come ad esempio su quello di SuperMoney (telefonia.supermoney.eu/adsl).

Basta inserire il servizio di cui hai bisogno (ad esempio internet o internet + voce), la velocità di navigazione (7, 20 o 100 Mega) e la possibilità di avere o meno il modem incluso, per poter conoscere in pochi secondi le migliori tariffe internet più in linea con le tue esigenze.

7, 20 o 100 Mega: quale ADSL scegliere?

Prima di passare in rassegna le migliori offerte ADSL, un fattore particolarmente importante da valutare prima di sottoscrivere qualsiasi abbonamento è quello legato alla velocità di navigazione. Le tariffe internet possono infatti prevedere velocità massime di navigazione differenti, generalmente di 7 Mega, 20 Mega o 100 Mega.

In particolare, l’ADSL fino a 7 Mega prevede una velocità di navigazione più che sufficiente se utilizzi la tua connessione semplicemente per navigare sui siti internet, sui social network o per controllare la posta elettronica.

L’ADSL da 20 a 100 Mega è invece consigliata a chi ha la necessità di effettuare molti download e upload di file anche pesanti oppure agli appassionati di streaming TV e gaming online. A questo proposito, tieni presente che dai 100 Mega in su le offerte internet sottoscrivibili saranno non più per l’ADSL ma bensì per la Fibra Ottica.

Fastweb, Infostrada e Vodafone: ecco le migliori offerte ADSL di maggio 2017

Fatta chiarezza sulle diverse velocità di navigazione che possono essere associate a una linea ADSL, andiamo ora ad analizzare i costi e le caratteristiche delle tariffe ADSL più convenienti di questo mese. A questo proposito, devi sapere che tra le migliori proposte per maggio 2017 vi sono sicuramente quelle proposte da Fastweb, Infostrada e Vodafone.

Tra le tariffe ADSL di Fastweb, vorremmo qui parlarti di Jet, con un canone in abbonamento di 20 euro/4 settimane per un anno con attivazione online, anziché 35 euro. L’offerta prevede:

connessione ADSL senza limiti ad una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

in download e 1 Mega in upload; chiamate verso rete fissa nazionale con pagamento di 0,18 euro per lo scatto alla risposta;

con pagamento di 0,18 euro per lo scatto alla risposta; 5000 minuti/mese verso rete mobile Fastweb associata al tuo abbonamento;

associata al tuo abbonamento; modem FASTGate incluso.

Attivando una linea fissa Fastweb, avrai inoltre la garanzia di utilizzare una connessione internet certificata dal programma Misurainternet e dal Protocollo AGCOM.

Al secondo posto in ordine di convenienza troviamo Infostrada con la sua promozione All Inclusive Unlimited al costo di 24,95 euro/mese (anziché 55,40 euro) per chi opta per la sottoscrizione via web. Ecco le specifiche di questo abbonamento:

connessione ADSL illimitata fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

in download e 1 Mega in upload; chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali ;

; chiamate senza limiti verso i numeri fissi internazionali di Europa Occidentale, U.S.A. e Canada (le chiamate verso altri paesi sono soggette a costi aggiuntivi);

di Europa Occidentale, U.S.A. e Canada (le chiamate verso altri paesi sono soggette a costi aggiuntivi); Modem Next Generation in vendita abbinata con una rata finale da 50 euro.

Chiude la lista delle migliori tariffe ADSL l’offerta Super ADSL di Vodafone con un costo di 25 euro/quattro settimane per i clienti Vodafone mobile e di 25 euro/4 settimane, anziché 29 euro per i clienti provenienti da altro operatore. La promozione comprende:

connessione ADSL illimitata con velocità massima fino a 20 Mega in download;

in download; chiamate verso rete fissa nazionale con 19 cent di scatto alla risposta;

con 19 cent di scatto alla risposta; chiamate verso rete mobile nazionale con 19 cent/min a chiamata e 19 cent di scatto alla risposta;

con 19 cent/min a chiamata e 19 cent di scatto alla risposta; chiamate verso rete fissa internazionale (Europa Occidentale, Canada, U.S.A.) a 19 cent/min a chiamata e 19 cent di scatto alla risposta;

(Europa Occidentale, Canada, U.S.A.) a 19 cent/min a chiamata e 19 cent di scatto alla risposta; SIM dati con 1GB/4 settimane di traffico dati su rete 4G.

su rete 4G. contributo di attivazione (solo in caso di nuova linea) pari a 1 euro/4 settimane per 48 rinnovi.

In conclusione, se sei alla ricerca di una connessione internet veloce ed economica, ti consigliamo di prendere in considerazione una delle offerte ADSL proposte da Fastweb, Infostrada e Vodafone.