Crisi demografica, Italia verso il collasso

BOLOGNA - Il punto di non ritorno si raggiungerà nel 2062, quando verrà sfiorata la soglia limite delle 400 mila nascite annue e, secondo lo scenario più ottimistico, non saranno più sufficienti a compensare il numero dei morti. E non basteranno le famiglie di immigrati a tamponare la ferita: già nel 2016 i nati da cittadine straniere si sono ridotti del 2,2% rispetto l'anno precedente, in calo costante dal 2012. Non si dovrà nemmeno attendere cinquant'anni: l'allarme denatalità in Italia è già suonato a leggere le statistiche secondo le quali nei prossimi vent'anni le donne in età feconda si ridurranno di circa 3 milioni e questo determinerà, a trend invariato, circa 60 mila nati in meno a oggi.

Le conseguenze le elenca Giorgio Vittadini, professore di Statistica metodologica all'università Bicocca di Milano e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà: «Avremo meno forza lavoro e quindi saremo meno produttivi, ci saranno più persone anziane da assistere, il sistema del welfare crollerà e andremo verso il collasso». Per far uscire il Paese dal vicolo cieco in cui si è incuneato, non è sufficiente la narrazione dei numeri: i decisori politici devono passare dal «dire» al «fare», dal promuovere «interventi occasionali e privi di una visione coerente» ad un «rilancio della natalità» avendo ben chiari i destinatari e il «piano d'azione».

Il messaggio lo ha lanciato la Fondazione per la Sussidiarietà durante un convegno al Cnel per presentare il rapporto 2016/2017 «Sussidiarietà e? crisi demografica»: per allinearci a un paese che ci è vicino e simile per dimensione demografica, come è la Francia (loro sono in 64 milioni di abitanti, noi 60 milioni; loro hanno 800 mila nuovi nati l'anno e noi 470 mila), ci mancano all'appello quasi 300 mila nati.

«Pensare di guarire immediatamente non è possibile - ha spiegato Gian Carlo Blangiardo, ordinario di Demografia alla Bicocca - cominciamo però a sistemare il ricambio generazionale e a far arrivare nuove forze» per tenere in piedi il sistema. In Italia politiche miopi di decenni non hanno permesso di affrontare la questione nel complesso: «mai una politica demografica seria, sempre solo interventi e aiuti a quelli considerati più 'poveri', dimenticando che le classi medie non erano 'ricche' e andavano maggiormente sostenute» per consentire loro di fare figli.

Tante le «leggerezze» che ci hanno portato a questi livelli, come ha ricordato Vittadini: «i 'bonus bebe' non sono sufficienti, serve una legislazione che aiuti le famiglie a produrre e formare quel capitale umano» di cui la società ha bisogno e che «permetta alle donne di conciliare maternità e lavoro». E poi serve una migliore «valorizzazione degli anziani», perché ormai su questo siamo stati sorpassati persino dagli Usa: «devono essere considerati ancora indispensabili per la società e non degli 'scarti'». E poi la «stupidità» più grande degli ultimi decenni: disperdere il giovane capitale umano. Delle 157 mila uscite dall'Italia nel corso del 2016 solo 42 mila coinvolgono cittadini stranieri; le restanti 115 mila uscite riguardano italiani, con un aumento del 12,6% rispetto l'anno precedente. «Abbiamo lasciato scappare i giovani per la cui formazione il Paese ha speso risorse - ricorda Blangiardo -. In questo modo stiamo regalando i migliori cervelli ai nostri concorrenti e la nostra società si impoverisce».

Bisogna invertire la rotta, per questo la Fondazione per la Sussidiarietà insiste sul «rilancio della natalità come investimento» e sulla necessità di passare «dall'accoglienza solidale all'inserimento sociale dei migranti». Sono temi - conclude amaro Vittadini - su cui «si è portato avanti un dibattito ideologico che uccide la possibilità di entrare nel merito di questioni che sono tutt'altro che 'di parte'. Non si può discutere sempre e solo di emergenza, serve una visione laica per risolvere problemi fuori dalle isterie».