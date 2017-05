«Le PMI rischiano 111 controlli all'anno»

MILANO - Si rafforza il potere ispettivo dello Stato e delle strutture periferiche nei confronti delle imprese. L'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha calcolato che, «potenzialmente, una piccola azienda italiana può essere soggetta a ben 111 controlli da parte di 15 diversi istituti, agenzie o enti pubblici». In linea puramente teorica, «praticamente uno ogni 3 giorni». E rispetto alla prima rilevazione eseguita dagli artigiani mestrini nel 2014, la situazione è «addirittura peggiorata: nonostante il numero dei controllori sia rimasto pressoché lo stesso, le possibili ispezioni, invece, sono aumentate di 14 unità».

L'area più «a rischio», secondo quanto rilevato dalla Cgia, è quella dell'Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro: è interessata da 56 possibili controlli che possono essere effettuati da 10 enti ed istituti diversi. Nell'ambito del Fisco ,il numero dei controlli è pari a 26 e sono 6 le agenzie e gli enti coinvolti. Per quanto riguarda la contrattualistica, nell'area lavoro il numero dei possibili controlli si attesta a 21, mentre gli istituti e le agenzie interessate sono 4. Sotto il profilo amministrativo, 8 sono i controlli, ad appannaggio di 3 diversi enti ed istituti.

Sforbiciare il quadro normativo

«Con una legislazione farraginosa e spesso indecifrabile - ha commentato il coordinatore dell'Ufficio studi delle Cgia Paolo Zabeo - qualsiasi imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il pericolo di non essere mai a norma. Pertanto, l'eventuale ispezione da parte dell'ente pubblico viene vissuta come un incubo, come una calamità da evitare assolutamente. Per superare questa impasse non ci resta che sforbiciare il quadro normativo, rendendo più semplici e comprensibili le leggi, le circolari e i regolamenti attuativi. Altrimenti la forte discrezionalità che tutt'oggi beneficiano coloro che sono chiamati ad eseguire le attività ispettive rimarrà inalterata. Nel contempo, infine, va aumentata la platea dei controlli formali, cioè quelli eseguiti automaticamente per via telematica, alleggerendo così l'oppressione burocratica che grava sulle imprese».

«I tempi e i costi della burocrazia - ha affermato il segretario della Cgia Renato Mason - sono diventati una patologia che caratterizza negativamente il nostro Paese. Non è un caso che molti operatori stranieri non investano da noi proprio per l'eccessiva ridondanza del nostro sistema burocratico. Incomunicabilità, mancanza di trasparenza, incertezza giuridica e adempimenti troppo onerosi hanno generato un velo di sfiducia tra imprese e Pubblica amministrazione che non sarà facile rimuovere in tempi ragionevolmente brevi».

Un nemico invisibile: la cattiva burocrazia

La Cgia ricorda che secondo un' indagine realizzata da Promo Pa Fondazione, l'81% delle imprese con meno di 50 addetti, vale a dire le piccole, è costretto a ricorrere a consulenti esterni per fronteggiare questo nemico invisibile: ovvero la cattiva burocrazia; di cui il 70% ad integrazione o a supporto del lavoro svolto dagli uffici amministrativi che operano all'interno dell'azienda, mentre l'altro 11% si affida a terzi per tutte le incombenze.

«E' evidente che se non si mette definitivamente mano a quel labirinto inestricabile di leggi, decreti e circolari varie che rendono la vita impossibile a milioni di piccoli imprenditori, corriamo il pericolo di soffocare la parte più importante della nostra economia», sottolinea la Cgia.

«Più in generale - prosegue - abbiamo sempre più bisogno di una Pubblica amministrazione più snella e più efficiente. In questi ultimi anni, invece, il costo della burocrazia che grava sul sistema produttivo delle Pmi ha superato, secondo gli ultimi dati elaborati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i 30 miliardi di euro l'anno: praticamente quasi 2 punti di Pil. Questa situazione ha costretto moltissime aziende a trascurare il proprio business per occupare gran parte del tempo alla compilazione di certificati, moduli e istanze varie: un'anomalia che deve essere assolutamente rimossa se vogliamo dare un futuro a questo Paese».

«Ovviamente - concludono dalla Cgia - la responsabilità di tutto ciò non può essere 'imputata' a chi lavora nel pubblico. Anzi, gli statali spesso sono vittime di questa situazione, visto che moltissimi addetti operano con mezzi e risorse del tutto insufficienti».