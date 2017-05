Facebook, maxi-multa dall'Ue per acquisto scorretto di Whatsapp

BRUXELLES - La Commissione europea ha multato Facebook per 110 milioni di euro. L'Ue ha sanzionato il gigante dei social media americano per aver fornito informazioni sbagliate e fuorvianti sulla sua acquisizione di WhatsApp. «La decisione odierna invia un chiaro segnale alle imprese che devono rispettare tutti gli aspetti delle norme di fusione UE, tra cui l'obbligo di fornire informazioni corrette", ha dichiarato il commissario UE della concorrenza Margrethe Vestager.

L'Unione europea multa Facebook

«La Commissione deve essere in grado di prendere decisioni sugli effetti delle fusioni sulla concorrenza nella piena conoscenza di fatti accurati», ha dichiarato Vestager. Le autorità di regolamentazione dell'UE avevano dato via libera all'acquisizione da parte di Facebook di WhatsApp per 19 miliardi di dollari entro la fine del 2014, senza trovare ragioni per credere che l'operazione avrebbe ridotto la concorrenza nel settore dei social media in espansione. Nella sua dichiarazione di giovedì, la Commissione ha ricordato che le norme sulle concentrazioni richiedono alle società di fornire ai regolatori informazioni precise che sono essenziali per ogni revisione.

La scoperta della Commissione Ue

E ha rilevato che quando Facebook comunicò alla Commissione l'acquisizione nel 2014, la società aveva dichiarato che «non sarebbe stata in grado di stabilire una corrispondenza automatica affidabile tra gli account degli utenti di Facebook e gli account degli utenti di WhatsApp».Tuttavia, nell'agosto 2016, WhatsApp ha annunciato l'aggiornamento dei suoi termini di servizio e della politica sulla privacy, «inclusa la possibilità di collegare i numeri di telefono degli utenti di WhatsApp con le identità degli utenti di Facebook», ha affermato. Dopo aver lanciato un'inchiesta l'anno scorso, la Commissione «ha scoperto che, contrariamente a quanto affermato da Facebook nel processo di revisione delle fusioni del 2014, la possibilità tecnica di automatizzare le identità degli utenti di Facebook e WhatsApp esisteva già nel 2014 e che il personale di Facebook era a conoscenza di tale possibilità.»

Doppia sanzione per il gigante dei social media

Da qui la multa da 110 milioni di euro. La Commissione ha dichiarato tuttavia che l'ammenda non avrà alcun impatto sul suo via libera dell'ottobre 2014 all'offerta. Nel frattempo, Facebook è stato multato anche in Francia con una multa da 150 mila euro, che - anche se possono apparire insignificanti se rapportati alle decine di miliardi di fatturato annuo del social network - sono il massimo comminabile dalla "Commission nationale de l'informatique e des libertés" (Cnil), per le accuse contestate. Al social network sono stati imputate «numerose inadempienze alla Legge informatica e libertà», ha affermato il Cnil con una nota. Spiegando che il massimale della multa è stato determinato dal numero e dalla gravità delle inadempienze, assieme al numero di utenti coinvolti: 33 milioni in Francia. «In particolare, si è riscontrato che Facebook effettuava operazioni di massa sui dati degli utenti ai fini pubblicitari - ha aggiunto il Cnil -. E che li tacciava a loro insaputa su siti terzi tramite un cookie».