Il Papa all'Ilva, il discorso sul lavoro, l'attacco agli imprenditori-speculatori e il Crozza-show

GENOVA - Il mondo del lavoro è una "priorità umana e pertanto è una priorità cristiana. Ed è anche una priorità del Papa». Con queste parole Papa Bergoglio ha salutato gli operai dell'Ilva di Cornigliano arrivati in massa a Genova per la sua prima tappa della visita pastorale genovese e l'incontro col mondo del lavoro all'interno del magazzino «prodotti finiti». Presenti oltre 3.500 persone provenienti da un centinaio di aziende genovesi. Il Pontefice, atterrato alle 8.20 all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e arrivato nello scalo genovese a bordo di un Falcon dell'aeronautica militare, ha lasciato l'auto blindata ai cancelli dello stabilimento, ha proseguito a bordo della Papamobile e ha raggiunto il palco applaudito dai presenti. "Il vero imprenditore» ha detto il Pontefice, «conosce i suoi lavoratori perché lavora accanto a loro, con loro: non dimentichiamo che l'imprenditore deve essere prima di tutto un lavoratore. Se non ha questa esperienza della dignità del lavoro non sarà un buon imprenditore».



"Il lavoro è amico dell'uomo"

E poi ha parlato di lavoro a 360 gradi il Papa, citando l'articolo 1 della Costituzione italiana: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». "Lavoro per tutti. Il lavoro è amico dell'uomo e l'uomo è amico del lavoro e per questo non è facile conoscerlo come nemico perché si presenta come persona di casa anche quando ci colpisce e ci ferisce. Uomini e donne si nutrono con il lavoro, col lavoro sono unti da dignità». Per questa ragione attorno al lavoro «si edifica il patto sociale», perché quando non si lavora o si lavoro poco, male, o troppo, «è la democrazia che entra in crisi». E' tutto il patto sociale: anche questo è il senso dell'art. 1 della Costituzione italiana, «che è molto bello». Togliere il lavoro alla gente o sfruttare la gente con il lavoro indegno o malpagato è «anticostituzionale» attacca ancora. «Se non fosse fondata sul lavoro, l'Italia non sarebbe una democrazia".

Papa Francesco all'Ilva di Cornigliano con l'arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco davanti a 3500 lavoratori (© ANSA/LUCA ZENNARO)

«Senza lavoro non c'è dignità»

Lavoro è dignità, senza lavoro non c'è dignità. Da qui il monito: "Guardare con responsabilità alle trasformazioni tecnologiche e non rassegnarsi alle ideologie. Deve essere chiaro che senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti». Poi chiede: «Voi sapete la percentuale di giovani dai 25 anni in giù che ci sono in Italia? Non lo dirò, cercate le statistiche. Questi giovani crescono senza dignità perché non sono unti dal lavoro che è quello che dà la dignità». Allora la domanda è questa: «Un assegno statale, mensile che ti faccia portare avanti una famiglia non risolve il problema. Il problema va risolto con il lavoro per tutti». Il Papa esorta quindi a "cambiare visione se vogliamo il bene dell'impresa, dei lavoratori e dell'economia: altro valore che è disvalore è la tanto osannata meritocrazia, ma viene strumentalizzata e snaturata. La meritocrazia sta diventando una legittimazione etica della diseguaglianza». Non è mai festa nelle famiglie dove non si lavora, sottolinea ancora Bergoglio: "Per potere fare festa, dobbiamo lavorare. Nelle famiglie dove ci sono disoccupati non è mai festa. Per celebrare le feste bisogna poter celebrare il lavoro».

La denuncia degli imprenditori-speculatori

Il Papa denuncia anche pubblicamente gli imprenditori-speculatori: «Una malattia dell'economia è la progressiva trasformazione degli imprenditori in speculatori: l'imprenditore non va assolutamente confuso con lo speculatore, sono due tipi diversi. Lo speculatore è una figura simile a quella che Gesù chiama nel Vangelo mercenario, non ama azienda e lavoratori ma li vede solo come mezzi per fare profitto. Nessun buon imprenditore ama licenziare la sua gente. Chi pensa di risolvere il problema della sua impresa licenziando gente, non è un buon imprenditore, è un commerciante. Oggi vende la sua gente, domani vende la dignità propria». Bergoglio ricorda anche un episodio accaduto durante la messa a Santa Marta: "Ricordo all'uscita si avvicina un uomo e piangeva. 'Sono venuto a chiedere una grazia, io sono al limite e devo fare una dichiarazione di fallimento, questo significherebbe licenziare una sessantina di lavoratori e non voglio perché sento che licenzio me stesso'. E quell'uomo, bravo imprenditore, piangeva e lottava per la sua gente. Era sua", osserva il Papa. «Si soffre sempre e a volte da questa sofferenza nascono nuove idee per evitare il licenziamento: questo è il buon imprenditore", chiude.