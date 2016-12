Salerno-Reggio Calabria, Delrio in pullman con la stampa per celebrare la fine dei lavori

ROMA - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio ha percorso in pullman con i giornalisti, insieme al presidente di Anas Gianni Vittorio Armani, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in occasione del completamento dei lavori dopo oltre cinquant'anni. Con l'apertura al traffico della galleria Larìa, in provincia di Cosenza, si sono infatti conclusi i lavori per la realizzazione dell'A3, percorribile ora tutta a tre e due corsie per senso di marcia con standard autostradali.