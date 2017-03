Arriva la nuova banconota da 50 euro, anti-contraffazione

BRUXELLES - Dal 4 aprile 2017 entreranno in circolazione in tutta l'area euro le nuove banconote da 50 euro. Insieme a quelle da 20, sono il taglio più usato, ne esistono oltre 8 miliardi, quasi la metà di tutto il contante in circolazione. Proprio per questo è anche una delle banconote più falsificate, motivo per cui la Bce ha deciso di aggiungere una serie di nuovi elementi per renderla più sicura: dal colore cangiante del numero "50" in basso a sinistra, al ritratto della figura della mitologia greca Europa che compare se la banconota viene guardata in controluce. Il ritratto è una caratteristica comune con tutta la nuova serie di banconote emesse dalla Bce, a partire dal taglio da 20, che proprio per questo sono state battezzate "Serie Europa». Il costo per produrre ogni singola nuova banconota da 50 euro varia fra i 6 e i 10 centesimi.