E' ancora Bill Gates l'uomo più ricco al mondo secondo Forbes

NEW YORK - Bill Gates si conferma l'uomo più ricco al mondo, secondo l'annuale classifica del magazine Forbes in cui, quest'anno, si evidenzia l'ascesa dei guru high tech della Silicon Valley. Il cofondatore di Microsoft, 61 anni, è in cima alla classifica per il quarto anno di fila, con un patrimonio da 86 miliardi di dollari. Nell'ultimo anno la sua ricchezza è cresciuta di 11 miliardi.

Bill Gates è ancora l'uomo più ricco del mondo

Al secondo posto c'è Warren Buffett, con 75,6 miliardi di dollari, seguito dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con 72,8 miliardi di dollari. Tra lui e l'altro grande guru tech, Mark Zuckerberg che si piazza quinto, c'è lo spagnolo Amancio Ortega, il fondatore di Zara. L'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg è invece al decimo posto, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si trova al 544esimo posto, con 3,5 miliardi di dollari.

Gli Usa sono il paese col maggior numero di miliardari

E gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di miliardari, 565. Tre gli italiani nella top 100 dei super ricchi: Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, 29esima e quarta donna più ricca al mondo. Al 50esimo posto, Leonardo Del Vecchio, l'industriale degli occhiali e, all'80esimo, Stefano Pessina, industriale del ramo farmaceutico. Con un patrimonio stimato di 7 miliardi di dollari Silvio Berlusconi rientra nella Top 200, piazzandosi al 199esimo posto rispetto al 203esimo dello scorso anno.