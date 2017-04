Turismo, nasce l'Hub Gattinoni dedicato al mondo dei viaggi

Roma, - Nasce un luogo, a Milano, dove la passione per i viaggi,

gli eventi e la creatività prendono forma. In occasione della Borsa Internazionale del Turismo, Gattinoni, il Gruppo turistico milanese con 5 divisioni specializzate nel settore viaggi, eventi e comunicazione, ha inaugurato infatti con una serata d'eccezione il nuovo HUB Gattinoni di Via Statuto.

I tre piani della palazzina Gattinoni ospitano le 5 divisioni del Gruppo, Mondo di Vacanze - la direzione del network delle 870 agenzie di viaggio ubicate in tutta Italia, Business Travel, Incentive&Event, Communication e Made in Italy; un'agenzia di viaggi aperta al pubblico e con vetrina su strada e una moderna Sala Meeting per 150 persone, con sala regia, due grandi schermi e tutti i servizi per organizzare,

eventi, mostre e meeting. Franco Gattinoni Presidente e fondatore

del Gruppo:

"Credo sia arrivato il momento di far conoscere il nostro brand in maniera trasversale, legato a tutto quello che è il mondo dei viaggi e degli eventi. E l'hub nasce proprio per questo, per comunicare verso il consumatore, il cliente, verso i media un brand trasversale nel mondo del viaggiare, del turismo e degli

eventi. Che è appunto il brand Gattinoni".