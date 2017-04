Terna: premiati tre vincitori della prima edizione di Next Energy

Milano, - Un programma per il volo di droni in automatico per monitorare lo stato dei tralicci della rete elettrica, celle fotovoltaiche flessibili per alimentari sensori, centraline per un'analisi dettagliata della qualità dell'aria. Sono i tre progetti sviluppati da Drone Radio Beacon, Ribes Tech e Sense Square vincitori della prima edizione di Next Energy, il concorso dedicato alle startup del settore energia, ideato da Terna e Fondazione Cariplo con il supporto di Polihub, la cui premiazione si è svolto presso la Cariplo Factory in zona Tortona a Milano. Una menzione speciale, inoltre, è stata data al progetto Cleveral, dedicato al monitoraggio della rete elettrica attraverso sensori e tecniche di machine learning. Diego Piazza rappresentante della start up Drone Radio Beacon vincitrice del concorso: "Ringraziamo Terna per l'opportunità che ci ha dato. Vincere è sempre bello e ripaga dei 7 mesi di lavoro che abbiamo fatto con loro e dei precedenti che abbiamo fatto per portare a questo livello la nostra start-up".

I tre progetti vincitori sono stati individuati dalla giuria guidata dal presidente di Terna Catia Bastioli, fra 10 finalisti alla conclusione di un percorso di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di sei mesi e riceveranno dei voucher da utilizzare per lo sviluppo dei progetti, del valore rispettivamente di 50mila euro per il primo classificato, 30mila euro per il secondo e 20mila per il terzo. Il presidente di Terna, Catia Bastioli: "Siamo molto contenti di questa iniziativa, i risultati sono interessanti perché i 10 finalisti erano veramente tutti eccezionali. I tre che hanno vinto erano progetti importanti, ma anche in connessione con Terna e con le attività di Terna. Quindi abbiamo progetti che sono singolarmente interessanti, ma anche compatibili insieme, e questo è quello che vorremmo cercare di fare una sperimentazione nella sperimentazione, mettere insieme più start up".

Forte del successo della prima edizione che ha raccolto oltre 200 candidature a dimostrazione dell'interesse dei giovani per l'innovazione e le nuove tecnologie, il progetto Next Energy è pronto per una seconda edizione il cui bando è atteso nelle prossime settimane.