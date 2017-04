Lorenzo Vinci (Banca Etica): Vi spiego cosa non mi convince della finanza islamica

ROMA - In Italia esiste da quasi venti anni un'istituzione economica che mette al centro della sua attività l'etica. Lo fa nel silenzio generale, ma con discreto successo. Il suo nome non lascia dubbi in tal senso: Banca Etica. Ovviamente la sua capitalizzazione è una frazione di quelle che possono vantare i grandi istituti tradizionali, nonché la neo giunta finanza islamica. Abbiamo domandato un parere a Lorenzo Vinci, storico collaboratore di Banca Etica, per capire meglio quali sono i parametri morali che differenziano le due realtà. Il discorso, a questo punto, si fa complesso: perché l'etica interseca con la cultura e la tradizione religiosa. Dalle sue parole si evince un passaggio importante, però: Banca Etica cerca da sempre una maggiore collaborazione con le istituzioni italiane, anche nel campo infrastrutturale. Non solo: se qualcuno, sia privato o pubblico, è folgorato dai principi etici anche in campo finanziario sa dove andare a bussare alla porta. E' ovviamente impossibile che Banca Etica possa finanziare la costruzione di linea di una metropolitana, data la capitalizzazione ridotta: ma se l'entusiasmo che viene riservato alla finanza islamica, proprio in virtù di valutazioni etico filosofiche, fosse incanalato anche verso Banca Etica, questo potrebbe essere un buon viatico, quanto meno sul piano culturale. Banca Etica è una realtà italiana, laica, che tenta di costruire un punto di equilibrio tra il profitto e la morale intrinseca del capitale.