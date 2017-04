Eurforia sui mercati dopo il voto francese: la finanza punta su Macron

MILANO - Il sollievo dei mercati internazionali, sia in Asia che in Europa con gli indici in aumento dopo i risultati del primo turno delle presidenziali francesi. I broker scommettono che all'Eliseo arriverà il centrista Emmanuel Macron, vincitore del primo turno, e non la candidata della destra estrema Marine Le Pen che sarà la sua sfidante il 7 maggio.

Torna il sereno sui mercati dopo il voto

Le prime reazioni si sono avute in Asia. Shuji Hosoi è un analista della Daiwa Securitis, qui alla Borsa di Tokyo: «Si temeva uno scontro fra Le Pen e il candidato di sinistra Melenchon al ballotaggio. Questo avrebbe rafforzato i timori di una Frexit, l'uscita della Francia dall'Unione europea. Ora in attesa delle politiche inglesi il rischio europeo diminuisce». In rialzo infatti anche i mercati europei.

Le previsioni degli analisti

Andrea Tueni è analista della banca Saxo: «Macron dovrebbe vincere con uno scarto di più del 20% rispetto a Le Pen. Il sostegno di repubblicani e socialisti per Macron limita molto le possibilità di Le Pen. Per i mercati oggi Le Pen resta un'eventualità molto improbabile e di qui la reazione globalmente positiva». Neil Wilson è un analista di EXT Capital: «Quello che vediamo è un grande sollievo. Ai mercati piace molto la prospettiva di Macron. C'è l'impressione che Macron sarà presidente e questa è una buona notizia per l'euro e per il mercato azionario francese».

La sfida tra Le Pen e Macron è ancora aperta

«E' una buona notizia per l'Eurozona che ha la prospettiva di un presidente molto europeista. L'idea della cosiddetta Frexit esce di scena, la Francia torna un membro convinto dell'Eurozona con la Germania e per la Germania le cose saranno molto più semplici", ha concluso Wilson. Il vero problema a questo punto è proprio che una parte dell'elettorato francese potrebbe non apprezzare l'idea di un Macron che piace tanto ai mercati, e rivolgersi verso la candidata che appare più di rottura rispetto alla tradizione.