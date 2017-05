Madia contestata al Forum PA: «Buffona»

ROMA - Contestazione a Roma contro il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia alla giornata d'inaugurazione del Forum Pa. Alcune decine di dipendenti dell'azienda Aci Informatica hanno chiesto la tutela del proprio posto di lavoro interrompendo la cerimonia con striscioni e cori di protesta. La ministra si è subito alzata per parlare con un rappresentante di Aci lavoratori e ha garantito: «Non c'è uno di voi che verrà licenziato, conosco la vostra situazione e l'ho analizzata insieme al ministro Delrio». Ma i contestatori non hanno creduto alle sue parole e l'hanno bollata come «buffona». Successivamente una delegazione di Aci Informatica ha incontrato Madia in una sede riservata.